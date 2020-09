15-årige Hjalte Dalskov løber først over målstregen og sikrer sig DM-guld på distancen 1500 meter. Foto: Michael Hyllested Foto: Picasa

DM-guld til ung holbækker

Lokalsport Nordvestnyt - 22. september 2020 kl. 10:49 Af Brian Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Den 15-årige løber Hjalte Dalskov fra Holbæk sikrede sig lørdag den unge karrieres foreløbige højdepunkt, da han blev dansk mester på distancen 1500 meter. På Hvidovre Atletikstadion kom holbækkeren, der er medlem af Fremad Holbæk, men stiller op for Bagsværd Atletikklub, først over stregen i aldersklassen 14-15 årige. Til stor overraskelse for ikke mindst ham selv.

- Nummer to blev Simon Clausen, og han har slået mig i hele sæsonen. Det er første gang jeg er foran ham, fortæller Dalskov, der går i 9. klasse på Stenhus.

Vindertiden på 4,14:72 betyder, at Dalskov også har klaret kravet for Team Danmarks ungdomsuddannelse. Samtidig var det ny klubrekord i Bagsværd.

- Det betyder, at jeg kan komme på en ungdomsuddannelse, der er sportsligt godkendt af Dansk Atletik Forbund, så man kan have lovligt fravær på grund af konkurrencer, fortæller Dalskov fra erhvervspraktikken i en sportsforretning i Holbæk.

Sidste år blev det til sølv for årgang 2004 på 1500 meter, samt sølv på 800 meter og bronze på 1500 meter ved indendørs DM. I det seneste år har Dalskov trænet i Bagsværd for at optimere modstanden.

- Jeg har været i Bagsværd det sidste år, men for alvor trænet siden marts. Det er simpelthen for at få modstand, siger den unge løber med et stort smil.

Søndag sikrede han sig på Hvidovre Atletikstadion DM-sølv på 800 meter, hvor han med tiden 2,04:11 igen satte ny klubrekord.