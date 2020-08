Peter Busk tager til DM for at lære. Men først gælder det et løb i Tølløse søndag.

DM-generalprøve på hjemmebane

Tingene kan gå hurtigt i sportens verden. For få dage siden var der ingen aktuelle planer om et cykelløb i Tølløse, men det kommer der ikke desto mindre på søndag. Formanden for Holbæk Cykelsport, Lars Bang, fortæller, at de sidste tilladelser fra Holbæk Kommune og Midt- og Vestsjællands Politi kom i hus torsdag. Dermed overtager Holbæk DCU-løbet, som egentlig skulle være kørt i Tikøb.

Da forsamlingsforbuddet ikke blev lempet som ventet, turde Tikøb ikke binde an med løbet, men Holbæk Cykelsport har lavet et set up, så det kan afvikles. Men det betyder, at der kun køres løb for eliten og U19, mens alle andre klasser må vinke farvel til løbet. Det skyldes, at de enkelte grupper ikke må risikere at møde hinanden på ruten. Derfor kan det ikke praktisk lade sig gøre at gennemføre i alle årgange.