Med svømmebriller, snorkel og svømmefødder er man klar til undervandsrugby, der kræver godt overblik og en god kondition. Lørdag er Kalundborg Sportsdykkerklub vært for de danske mesterskaber i Kalundborg Svømmehal. Foto: Mie Neel

Send til din ven. X Artiklen: DM-dyst under vandoverfladen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

DM-dyst under vandoverfladen

Lokalsport Nordvestnyt - 22. september 2021 kl. 11:30 Af Anders Vestergaard Kontakt redaktionen

Corona-pandemien har blandt meget andet været lidt hårdhændet mod Kalundborg Sportsdykkerklubs medlemstal, der er dykket fra de godt 100 til nu 50 af slagsen.

Så blandt andet derfor kom det meget belejligt, da et af klubbens tidligere medlemmer, Kalundborgs forhenværende danske mester og landstræner i cykelcross og tidligere landsholdsspiller i undervandsrugby, Kim Petersen, foreslog Kalundborg-klubben som vært og Kalundborg Svømmehal som ramme for DM i undervandsrugby.

Mesterskabs-slutspillet for de fem bedste danske klubber afvikles i den dybe ende af svømmehallen på lørdag med start fra klokken 9.30 og forventet finale omkring klokken 17.

- Coronaen har været lidt hård ved os, og folk har måske været lidt corona-forskrækket, så da vi har et springbassin med den rigtige dybde og de rigtige mål og gerne vil promovere os lidt, var det naturligt for os at sige ja til at være vært for mesterskaberne. Og vi har jo i forvejen de ting, der skal til, da vi træner to gange om ugen, fortæller Jens Edvard Hansen, sekretær i Kalundborg Sportsdykkerklub, der tidligere har haft et rugbyhold i 2. division, men i øjeblikket ikke er repræsenteret i turneringer.

Mens aktiviteterne i sportsdykkerklubben i Kalundborg har været aflyst på grund af corona-pandemien, har det ikke været tilfældet for de danske elitedivisions-klubber, der har kunnet træne fuldt ud og derfor nu er klar til slutspillet i Kalundborg.

Ligesom værtsskabet for mesterskaberne går på tur mellem Jylland, Fyn og Sjælland har de seneste 10 års mesterskaber været præget af klubber fra de tre landsdele.

De seneste seks år har det dog været københavnerklubben Flipper, der har været eneherskende på guldpladsen med aarhusianske Aqua Quick og Odenseklubben Tudserne på de øvrige podiepladser. Tidligere var Politiets Idrætsforenings undervandsrugby-hold ganske urørlige med 12 mesterskaber fra 1998 til 2010.

Undervandsrugby er en kontaktsport, hvor det er tilladt at tackle og fastholde boldholder.

Et hold består af 12 spillere, hvor halvdelen er i det tre-fire meter dybe vand, mens de øvrige puster ud på bassinkanten.

- Man skal jo være lidt af en vandhund og have en god kondition. De fleste holder vejret under vandet mellem 30 og 40 sekunder ad gangen med svømmebriller, snorkel og svømmefødder på. Og så skal man være forberedt på, at man har et begrænset udsyn med udstyret på, siger Jens Edvard Hansen om den særprægede sportsgren.

Den kræver ikke mindst koordination og overblik hos den enkelte spiller. Undervandsrugby er nemlig en slags håndboldspil i vand, hvor alle tre dimensioner er brug. Så ikke alene skal man orientere sig om med- og modspillere foran eller bag ved, men også over og under sig.

Før DM-stævnet på lørdag har sportsdykkerklubben i Kalundborg investeret i nye bolde, der er af en helt speciel beskaffenhed, fyldt med saltvand.

- Kravet til bolden er at den skal kunne synke med en meter i sekundet, så for at få den rette vægtfylde kan man tilsætte lidt sukker, forklarer Jens Edvard Hansen, der indrømmer at undervandsrugby ikke hører til de allermest publikumsvenlige sportsgrene.

- Men jeg ved, Kim Petersen arbejder på at skaffe noget kamera-udstyr, så man kan følge kampen på en skærm i svømmehallen. Men om det lykkes, ved jeg ikke endnu, siger Jens Edvard Hansen.