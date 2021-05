Foto: Per Christensen

Der var godt med regn, da den danske cykelelite i april kørte løb i Odsherred. Lørdag skal eliten køre på en rundstrækning mellem Lumsås og Højby.Foto: Per Christensen

Cykelryttere dyster igen i Odsherred

Odsherred får for anden gang i foråret besøg af den danske cykelelite, når Grand Prix Ejner Hessel og Segafredo lørdag bliver kørt i området mellem Lumsås og Højby.

Der er start og mål ved byskiltet i Lumsås på Stenstrupvej, og så kører rytterne ellers ad Oddenvej til Tengslemark, hvor feltet drejer til højre mod Højby ad Toftebjergvej, og lige uden for Højby drejer feltet igen til højre og kører retur mod Lumsås ad Stenstrupvej.

Hele ruten vil være afspærret for gennemkørsel lørdag fra klokken 8 til klokken 20.

Holdet må undvære Sebastian Fini, der er i Italien for at køre World Cup i mountainbike. Til gengæld er banelandsholdsrytteren Rasmus Lund med fra start for Suri-Carl Ras.