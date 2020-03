Demin Cup, her fra Svinninge i 2018, er endnu ikke helt aflyst. Foto:Foto: Per Christensen. Foto: Per Buurgaard Christensen

Cykelløb aflyses

Lokalsport Nordvestnyt - 19. marts 2020 kl. 12:40 Af Anders Vestergaard Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Dansk cykelsports superliga.

Sådan beskriver Danmarks Cykle Union Demin Cup, som er en løbsserie over hele året, hvor første afdeling skulle være kørt omkring Holbæk den 26. april.

Men tirsdag besluttede Danmarks Cykle Union at aflyse alle danske løb til og med 30. april, og onsdag fulgte den internationale cykelunion UCI trop og aflyste alle internationale løb frem til samme dato.

Helt aflyst er Demin Cup ved Holbæk nu ikke.

- DCU kigger i turneringskalenderen. Fordi det er Demin Cup, vil de forsøge at køre løbet. Men så bliver det måske tredje afdeling i stedet for første, fortæller Benny Stillhoff fra Holbæk Cykelsport.

Han har egentlig overladt formandsposten til Lars Bang, men han har sagt ja til at fortsætte som tovholder på Demin Cup. Og selv om han havde frygtet, at det kunne blive til en aflysning, har han ventet længst muligt med at aflyse løbet.

- Jeg har holdt igen med at udsætte løbet. Jeg har også insisteret på, at vi skulle holde myndighedsmøderne. For hvis situationen blev den, at vi kunne køre løbet, så ville det ikke nytte noget, at vi havde skubbet alle opgaverne foran os som en snebold. Men nu er det aflyst, og så må vi tage en ny planlægningsrunde, siger Benny Stillhoff.

Aflysningen er også en bet for Holbæk Cykelsports nye A-hold, Team Eiland Electric Carl Ras. Team-manager Henrik Egholm fortæller, at Demin Cup var det første vigtige løb på holdets sæsonplan. Inden da havde holdet dog et par mindre løb på programmet. Blandt andet den 18. og 19. april, hvor holdet skulle deltage i løb over to dag i Odsherred arrangeret af Frederiksberg Bane- og Landevejsklub.

- Det var med enkeltstart på Lammefjorden og linjeløb i bakkerne i Odsherred. Det var et godt løb for os at komme i gang på, siger Henrik Egholm.

David Rasmussen fra Frederiksberg Bane- og Landevejsklub skriver i en mail, at klubben håber at kunne gennemføre cykelløbet over to dage til efteråret. Og der bliver arbejdet på at gøre plads til endnu flere løb.

- Muligheden for at forlænge løbssæsonen i oktober undersøges, skriver formand for DCU Henrik Jess Jensen i en pressemeddelelse.

Og det er i tråd med UCI, der onsdag har meddelt, at cykelsæsonen kan forlænges til 1. november.