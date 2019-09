Den nybagte verdensmester Mads Pedersen betyder noget helt særligt for Holbæk Cykelsport. Foto: Hans Jørgen Johansen

Lokalsport Nordvestnyt - 30. september 2019

Cykelformand glæder sig

- Det er typisk Mads. Det er sådan han gør. Han kører dem trætte. Han har evnen til at bide smerten i sig.

Sådan siger Benny Stillhoff, der er formand for Holbæk Cykelsport, om Trek-Segafredo-rytteren Mads Pedersens VM-guld søndag.

En triumf, som han nåede at se det sidste af hjemme i Holbæk, efter at have været med klubben i Sønderjylland.

Og en triumf som gjorde, at hans hund ikke fik den ønskede tid med den hjemkomne »far«.

- Hunden røg ud af stuen. Den kunne ikke forstå, hvad der skete med »far«, der dansede og råbte, siger Benny Stillhoff, der ikke helt tør prale af at have forudsagt resultatet, men alligevel havde en fornemmelse:

- Jeg sagde på arbejde for et par dage siden: Lad os håbe, det pisregner, for så vinder Mads, siger Benny Stillhoff.

Han fortæller, at Holbæk Cykelsport kommer til at holde en reception til ære for Mads Pedersen, men at han endnu ikke har nået selv at tale med Mads Pedersen, så ingen detaljer er på plads endnu.

Til gengæld glæder han sig meget over, at Mads Pedersen, som stadig er medlem af Holbæk Cykelsport, fik den store triumf.

For formanden lægger ikke skjul på, at Mads Pedersen betyder noget særligt for klubben.

- For Mads tror jeg, at Holbæk Cykelsport og før det Holbæk Cykle Ring betyder meget. Og han betyder så sandelig også meget for os. Han er sød og rar, og han hjælper, når han kan. Han er en fantastisk gut. Han har formået at nå dertil, hvor han er nu, uden at få primadonnanykker. Jeg tror, han sætter stor pris på at give noget tilbage, siger Benny Stillhoff.