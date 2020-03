Cramer fortsætter i Jernløse

Håndboldsæsonen sluttede for et par uger siden brat for turneringsholdene i Danmark på grund af frygten for coronasmitte. Den grimme sygdom holder stadigvæk sportsverdenen lukket, og ingen ved endnu, hvornår nedlukningen af det danske samfund løsnes eller ender.

- I denne tid bliver håndbold jo sekundært, og det er svært at vide om corona-situationen også får indflydelse på den kommende sæson. Vi har en række spillere, som har vigtige job i samfundet, så det afhænger også af, om holdet fra sidste sæson er nogenlunde intakt, siger Christian Cramer, der sprang til i november som afløser for Kennet Lange Rasmussen.

- Jeg vil ikke gå videre. Det er en meget følelsesmæssig og usikker situation, hvor klubberne jo også økonomisk er pressede fordi mange virksomheder er ramt. I denne situation skal man være varsom, og det vil være direkte upassende at kræve noget af sponsorerne, siger Christian Cramer, der fortsat vil have Jacob Storm ved sin side som spillende assistenttræner.

Indtil den pludselige sæson­afslutning har det været Jernløse Håndbolds formand Michael Huss, der har varetaget jobbet som træner for klubbens andethold i kvalifikationsrækken. Men den tjans er nu lagt i hænderne på Mikkel Langetoft Nielsen, der tidligere har været divisionstræner i Holbæk. Og aftalen med Mikkel Langetoft, har ifølge Christian Cramer og Michael Huss et langtidsperspektiv i sig.

- Da jeg hørte hans navn blive nævnt, var det bare med at få tilknyttet ham. På længere sigt er Mikkel et oplagt emne til at tage over efter mig. Jeg kender hans far Bent, og de er begge meget vidende og håndboldintelligente, siger Christian Cramer.