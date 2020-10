Corona-venlig Cross Cup i Holbæk

Holbæk kommer søndag til at at lægge især græs til, når Danmarks største løbsserie i cykelcross, Cross Cup, begynder.

- Jeg vil nødig reklamere for meget for tilskuere. Hvis folk kommer forbi, skal de holde sig fra start- og målområdet. Men har de noget med at sidde på, er de velkomne langs ruten. Det plejer ellers at være den festligste genre inden for cykelsport, hvor tilskuerne kommer helt tæt på, og der er pølser og belgisk øl i målområdet. Det har vi måttet skrue helt ned for, og det er lidt ærgerligt, fortæller Simon Juhl, der er tovholder på løbet hos Holbæk Cykelsport.