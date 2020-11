Corona udsætter kamp i 1. division

U19-pigerne hos Holbæk Jernløse Stenhus må som minimum vente til næste weekend, før de kan sætte to streger under kvalifikationen til 1. division A efter nytår.

Holbæk Jernløse Stenhus skulle søndag have mødet GOG/Gudme på udebane, men kampen er udsat på grund af corona-smitte hod fynboerne. Det samme er tilfældet for det rent fynske opgør Kerteminde-SUS Nyborg, som også skulle have været spillet søndag.