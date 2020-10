Corona udsætter fodboldkampe

Det skyldes, at en af klubbens spillere er blevet testet positiv for corona, så nu skal alle de spillere, der har trænet sammen med ham testes.

- Vi har valgt at få udsat kampene for serie 4 og serie 5, som træner sammen. Det er en beslutning, jeg har taget sammen med DBU Sjælland. De er udsat, indtil vi har fået testet alle dem, der har trænet sammen med ham i sidste uge. Der er ingen grund til at tage chancer, fortæller Hørves træner Kenneth Mortensen.