Foto: Per Christensen

Corona-stramninger rammer ikke Holbæks kamp

Den opblussede coronapandemi fik mandag sundhedsmyndighederne til at undtage kommuner i hovedstadsområdet og i Odense fra den planlagte udvidelse af tilskuerordningen, den såkaldte superligaordning, der tillader mere end 500 tilskuere til et idrætsarrangement.

Men selv om Dalum IF fra Odenses sydvestlige bydel med det samme indførte stramninger i de lokale restriktioner, bliver lørdagens hjemmekampen i 2. division mod Holbæk spillet som planlagt.

Odense-klubben har i 14 dage suspenderet al omklædning i klubben, og på grund af det nye forsamlingsforbud på 50 i de berørte kommuner har den fynske 2. divisionsklub besluttet at både træning og kampe i klubben bliver uden tilskuere.

- Vi tager de nye restriktioner meget seriøst, for vi ved godt, hvad der kan ske, hvis vi ikke gør det. Men der bliver stillet et afspærret omklædningsrum til rådighed for Holbæk og generelt bliver arealet omkring banen lukket af, så vi kan styre og kontrollere antallet af tilskuere, siger Jan Hansen.