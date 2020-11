Foto:Thomas Olsen 230820 ¬ U19 FODBOLD - HOLBÆK MOD ? Foto: Thomas Olsen

Send til din ven. X Artiklen: Corona spændte ben for ungdom Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Corona spændte ben for ungdom

Lokalsport Nordvestnyt - 02. november 2020 kl. 14:06 Af Brian Jensen Kontakt redaktionen

Hverken U17- eller U19-spillerne kom i kamp i weekenden i Holbæk. Både lørdagens og søndagens hjemmebanekampe i Holbæk Sportsby er blevet udsat, på grund af corona-smitte.

Holbæks U17-mandskab skulle lørdag have spillet sæsonfinale. Rækkens nummer to skulle have taget imod topholdet Hørsholm-Usserød IK lørdag formiddag, men sent fredag måtte holbækkerne kaste håndklædet i ringen og ringe til både fodboldunion og modstandere for at aflyse opgøret.

- Officielt er der ikke nogen, der er smittet. Men der var en pige fra Stenhus Sportscollege, der blev testet positiv fredag, og så måtte to af drengene på holdet afsted til en akutklinik i Charlottenlund for at blive testet. Men de kunne jo ikke nå at få svar til lørdag, og da vi til sidst ikke kunne stille hold måtte vi sent fredag aflyse, fortæller Holbæks U17-træner Lars Nielsen.

Det er endnu uvist, hvornår sæsonens sidste opgør så kan afvikles for U17-spillerne. Rækkens nummer tre, A27, benyttede de to topholds stilstand til at overtage førstepladsen. A27 er nu to point foran Holbæk og Hørsholm-Usserød.

- Det er ærgerligt, men det er sådan forholdene er. Der er en vis uvished om, hvornår den kan spilles, lyder det fra Nielsen, der har planlagt træning med U17-holdet indtil slutningen af november - og også måtte aflyse holdets afslutning lørdag.

Søndag skulle Holbæks U19-mandskab have taget imod bundholdet Vanløse. Her var det dog corona-smitte i eller omkring Vanløse, der førte til en udsættelse af opgøret.