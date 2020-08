Artiklen: Corona spændte ben for Svebølle

Sæsonens første serie 1-kamp på hjemmebanen må vente lidt for fodboldklubben Svebølle, der aldrig nåede i kamp lørdag. Fredag måtte gæsterne fra Avarta melde afbud på grund af corona-smitte og derfor er opgøret udskudt.

- Vi fik fat i Sundhedsstyrelsen og fik også ringet til Patrick (Vielsted Jensen, Svebølletræner, red.) og så var det bare i karantæne. Nu skal vi tage to negative test, inklusiv trænerteamet, før vi kan genoptage træningen. Jeg er faktisk på vej i lufthavnen for at blive testet nu, siger Brendle, der har aflyst træningen mandag og tirsdag.