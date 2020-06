Corona sendte HB&I's modstander under stregen

Og da divisionsforeningen fremlagde de færdige planer om at dele de 24 hold i 2. divisionerne op i et opryknings- og nedrykningsspil, når fodbolden fik lov til at rulle igen, endte VSK Aarhus som bedste hold i nedrykningsspillet, og søndag eftermiddag kommer holdet så til Holbæk for at spille den første af seks kampe om at undgå de to nederste pladser, som Skovshoved og Vejgaard lige nu optager.