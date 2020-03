Der er ikke meget landshold over hverdagen for Morten Frendrup for tiden. I skyggen af coronaen står den på styrketræning og løb derhjemme. Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen SJ-MEDIER

Corona gør hverdagen kedelig

Lokalsport Nordvestnyt - 23. marts 2020

- Det er meget kedeligt, men jeg prøver at få det bedste ud af det. Jeg har pludselig masser af tid til familien, og det er også dejligt.

Sådan fortæller Morten Frendrup fra Tuse. Den 18-årige midtbanespiller har erobret en stamplads hos Brøndby i Superligaen, men må arbejde hjemme, mens Superligaen er udsat af corona.

Og det er svært at arbejde med fodbold, når man ikke må samles.

- Jeg har været oppe på kunsten i Tuse og spille med en ven. Jeg fik så at vide, at de lukker banerne. Så jeg må tænke lidt ud af boksen på, hvad jeg så gør, fortæller Morten Frendrup.

Til gengæld kan han arbejde på andre aspekter end det rent boldmæssige. Og det handler meget om løb. Men også om styrketræning, og der er et ekstra fokus fra den unge midtbanespiller.

I forvejen snakker spillerne med deres mentaltræner om den anderledes dagligdag, og her er et af midlerne at sætte sig nogle mål. Og det er her, styrketræningen kommer ind i billedet.

- Et af målene er, at jeg skal få lagt nogle flere kilo på kroppen. Jeg arbejder bare med det ved at få lavet min styrketræning og spise en masse mad, fortæller Morten Frendrup.

Han har fået kettlebell, pilatesbold og elastikker med hjem fra klubben, men ellers står den på klassikkerne fra græsbanerne som armstrækkere og mavebøjninger.

Desuden bliver coronapausen brugt til at kigge på taktikken. Morten Frendrup har endnu ikke modtaget materialet fra klubben, men han regner med at skulle i gang i denne uge, når videomaterialet er kommet til ham.

- Jeg tror, vi skal se noget video og evaluere det med cheftræneren om, hvad man ellers kan gøre i situationerne, fortæller Morten Frendrup.

På den måde ændrer hverdagen sig stadig for ham. Og trods en noget kedeligere hverdag arbejder han frem imod en genåbning af Superligaen, der endnu ikke er sat dato på.

- Humøret er stadig højt. Det er selvfølgelig svært at have den samme intensitet i træningen som i klubben, men det handler også for mig om at være klar, når vi lige pludselig starter op igen, siger Morten Frendrup.