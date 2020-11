Holbæks Mathilde Gam og Benedicte Sillassen skal ikkke spille slutspil i denne sæson. Foto: Mie Neel Foto: Mie Neel

Corona dræber slutspillet

Lokalsport Nordvestnyt - 26. november 2020 kl. 11:45 Af Christian Dahl Kontakt redaktionen

Normalt skal divisionsholdene i badminton i januar spille den sidste kamp i grundspillet for derefter at spille slutspil om op- og nedrykninger.

Sådan bliver det ikke i denne sæson.

Badminton Danmark meddelte onsdag, at forbundet har valgt at sløjfe slutspillet. Det er en direkte følge af, at holdturneringen har ligget stille, siden forsamlingsforbuddet blev sat ned til 10 personer.

Ud over holdturneringen deltager spillerne i en række individuelle turneringer, og derfor er der kun et begrænset antal muligheder for at lægge holdkampene.

De første fire runder af grundspillet er afviklet, men runde fem, skulle have været spillet 14.-15. november, og runde seks var programsat til 5.-6. december.

- Med to udsættelser finder Holdturneringsudvalget det ikke realistisk, at der kan findes tid til at spille to holdrunder mere, hvorfor slutspillet udgår i den indeværende sæson, skriver Badminton Danmark på sin hjemmeside.

Forbundet åbner for, at der kommer kvalifikationskampe for at afgøre nogle af op- og nedrykningspladserne. Men ellers bliver det slutstillingen i divisionernes grundspil, der kommer til at afgøre op- og nedrykningen.

Holbæk er den eneste lokale klub med divisionshold. Førsteholdet ligger i 2. division pulje 2 efter sidste sæsons nedrykning. Holdet er aktuelt nummer fire og ville under normale omstændigheder dermed komme med i oprykningsspillet, hvis de holder placeringen.

Hvordan placeringerne i de to puljer i 2. division vægtes i forhold til hinanden er endnu ikke afgjort. Efter den oprindelige plan skulle tre hold fra 2. division desuden spille oprykningskampe mod hold fra 1. division. Det er heller ikke afgjort, om de kampe bliver spillet.

Badmiton Danmark skriver på sin hjemmeside, at eventuelle kvalifikationskampe skal spilles 27.-28. marts, men at de endelige regler for op- og nedrykning endnu ikke er vedtaget.

Den planlagte runde 16.-17. januar gennemføres efter planen, med mindre coronarestriktionerne på det tidspunkt gør det umuligt. De to udsatte runder fra efteråret spilles i stedet i februar.