Christa midtpunkt i målfest

Med gennemsnitligt et mål i minuttet blev det en målrig kamp i Køge Nord Sport Center, og det var favoritterne fra Holbæk Jernløse Stenhus, der styrede begivenhederne og viste klassen.

Med 12 mål, fremragende indspil til stregen, en brav indsats i forsvaret - og såmænd også en tjans som kortvarig målvogter-vikar for sæsondebuterende Nadja Olsen, spillede 37-årige Christa La Cour en stor kamp.

Med fem mål i de første 10 minutter viste hun vejen mod et Køge-hold, der dog også havde mistet et par stamspillere og var til at tale med.