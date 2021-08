Cavendish skal sprinte i Kalundborg

- Når det her i 2021 er 10 år siden, at Mark Cavendish blev verdensmester på Geels Bakke, så er det fantastisk at kunne præsentere ham i spidsen for stærkt felt, med ikke mindre end 11 ryttere, som deltog i Tour de France i sidste måned. Samlet set rummer vores felt 41 etapesejre i Tour de France. Dertil kommer en perlerække af tidligere verdensmestre på både bane og landevej. Jeg synes, at de navne der nu begynder at blive meldt ind, bliver en god jubilæumsgave til de danske cykelfans. Når så de fire danske OL ryttere Rasmus Lund, Larsen, Mørkøv og Norman ligeledes kommer til start i Struer, er det svært ikke at være en glad mand. Det glæder mig også at se så mange af de danske World tour ryttere prioritere løbet. Flere naturligvis med ambitioner om at køre om den samlede sejr, siger Race Manager Jens Kasler ifølge Cyklingdanmark.dk.