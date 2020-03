Foto: Per Christensen

Bytter Holbæk/Jernløse med Ringsted

I forvejen bliver førsteholdets træner Jano Wad erstattet af Thomas Emanuel, og også klubbens andethold skal have ny træner.

Jesper Øvadd fortæller, at han i næste sæson skal stå i spidsen for TMS Ringsteds kvinder i 3. division, og dermed tager han et trin opad, når han siger farvel til Holbæk/Jernløses andethold i kvalifikationsrækken.