Budget med halv million i underskud

Udfordringer med et finde den fornødne økonomi, den savnede klubånd og et større antal medlemmer, var hovedtemaerne, da 40 medlemmer af Holbæk Bold & Idrætsforening deltog i den ordinære generalforsamling i Holbæk Sportsby torsdag aften.

- En stor del af stigningen hænger sammen med at det sidste år blev besluttet at ansætte en person til at skaffe flere kroner i kassen. Målsætningen er ikke helt nået og nogle projekter kommer måske først i gang i 2020, men det er noget, vi har fokus på, forklarede kassemesteren, der kunne konstatere, at årets resultat blev et underskud på 176.335 kroner nogenlunde svarede til det budgetterede.

Og i forhold til budgettet for det kommende år, erkendte Jesper Larsen, at det ikke ser særligt positivt ud - og at der skal være fokus på at forbedre det i løbet af året. Budgettet, der er lagt ud fra, at klubben stadigvæk har B-licens og førsteholdet spiller i 2. division, lyder på et underskud på 460.000 kroner.

- Det hænger jo ikke sammen. Hvor vil man skaffe pengene fra. Hvis man havde en virksomhed med de tal, måtte man jo dreje nøglen, lød et spørgsmål og en kommentar fra et Gert Ensted, der er tidligere medlem af bestyrelsen i Holbæk B&I.

- Det er situationen, som den er, uden at vi gør noget. Det er dyrt at have B-licens og et 2. divisionshold. Så vi er nødt til at skrue på nogle knapper, kontingenterne skal måske stige, sponsorindtægterne skal vi kigge på, og vi skal også i gang med at se på, hvilke udgifter, vi kan spare på, svarede Jesper Larsen.

Formand Kim Stroustrup siger efterfølgende, at bestyrelsen er i gang med at gennemgå budgettet og forventer snart at kunne præsentere et opdateret budget med et bedre resultat.