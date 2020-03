Jimmi Bredahl håber at få folk til at røre sig hjemme i stuerne med sine træningsvideoer.

Bredahl laver online træning

Når bokserne ikke kan komme til træneren, må træneren komme til bokserne. Det er filosofien bag et nyt initiativ fra Team Bredahl, som giver medlemmerne mulighed for at boksetræne, selv om klubben er lukket.

Han optager ganske enkelt sig selv, mens han laver øvelserne derhjemme. Videoerne deler han med klubbens medlemmer på Facebook, og så kan de selv lave dem derhjemme.