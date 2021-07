Boye stopper i Bayern

- Jeg ser tilbage på min tid i Tyskland med et smil på læben og husker mange gode stunder. Jeg har lært så meget om livet og om at tackle svære stunder, og det er jeg taknemmelig for. At have været en del af det her hold er noget, jeg er vikelig stolt af. Tak, skriver Simone Boye på Instagram.

Nordvestnyt har forsøgt at kontakte Simone Boye for at få at vide, hvad karrieren nu bringer, og for at få uddybet beslutningen om at forlade FC Bayern. Det er desværre ikke lykkedes.