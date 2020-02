Boye scorede i Bundesliga-debut

Der har ikke været meget at smile af for forsvareren Simone Boye Sørensen, efter at hun skiftede svenske Rosengård ud med den tyske storklub Bayern München for lidt over et år siden. Landsholdsspilleren fra Regstrup har kæmpet hårdt for at blive skadesfri, og søndag var der langt om længe grund til at smile.