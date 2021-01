Nykøbing Sjællands Bokseklub er nødt til at aflyse sit stævne den 27. februar på grund af de forlængede restriktioner. Billedet er fra deres jubilæumsstævne i marts 2020 kort før den første coronanedlukning. Foto: Per Christensen

Boksestævne er aflyst

Lokalsport Nordvestnyt - 29. januar 2021 kl. 10:56 Af Christian Dahl Kontakt redaktionen

Det var ikke slået stort op, men det kommer alligevel til at koste for Nykøbing Sjællands Bokseklub, at det planlagte stævne den 27. februar.

Formand for Nykøbing Sjælland Bokseklub Kim Kenney Larsen fortæller, at klubben havde lavet et stævne med et minimalt antal kampe og kun ganske få tilskuere. Alligevel kommer aflysningen af stævnet til at ramme klubben økonomisk.

- Vi år et underskud på omkring 10.000 kroner, vurderer formanden.

Det blev nødvendigt at aflyse stævnet, da statsminister Mette Frederiksen (S) torsdag aften fortalte, at de nuværende restriktioner på grund af coronaen bliver forlænget til og med 28. februar - altså dagen efter det planlagte boksestævne.

Aflysningen og det økonomiske tab får dog ikke bokseklubben til at ændre på den grundlæggende ambition om at holde tre boksestævner om året.

- Nu håber vi, at der bliver åbnet for SM og DM, for vi har tre-fire boksere, som skal deltage, fortæller Kim Kenney Larsen.

Efter planen skal der bokses om de sjællandske mesterskaber den 5.-7. marts i Vordingborg, og der er nationale begyndermesterskaber 9.-11. april i Hinnerup.

Tennis-afgørelse i dag

Håndbolden havde i forvejen aflyst senior-kampe frem til udgangen af februar, og fodbolden under divisionerne begynder først i marts, så de er relativt uberørt af forlængelsen.

Andre sportsgrene er mere berørt.

I tennis går det ud over to runder i den indendørs holdturnering, og forbundet bebuder en afgørelse fredag.

I badminton er holdturneringen også påvirket. Her er der endnu ikke noget nyt om, hvad der kommer til at ske.