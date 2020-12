Boksere fik kamptræning i Vig

U15-bokseren Silas Bjerregaard fra Nykøbing Bokseklub stod over for Arnison fra BK Falken - og tabte et tæt opgør med dommerstemmerne 1-2. Samme cifre tabte Asbjørn Glisbo Jensen med, da han stod i ringen over for Soyan fra BK Falken. Også U17-bokseren Magnus Jensen stod over for en modstander fra BK Falken, nemlig Zakala, der også vandt med dommerstemmerne 2-1.