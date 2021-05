Se billedserie Holbæk i blå trøjer fik et vigtigt point med Mads Bobjerg Larsens udligning i 90. minut i anden pinsedags hjemmekamp i 2. division mod Thisted. Foto: Christian Dahl

Billedserie: Vigtigt point sikret med sen scoring

Lokalsport Nordvestnyt - 24. maj 2021 kl. 15:37 Af Christian Dahl Kontakt redaktionen

Holbæk hentede et enkelt point på bundkonkurrenten Næsby, da de anden pinsedag spillede 1-1 hjemme mod Thisted i 2. division, mens Næsby tabte 3-2 ude til VSK Aarhus.

I Holbæk startede kampen ganske lige og chancefattig med et lille overtag til Thisted fra toppen af rækken. Der skulle dog en tilfældighed til for at skaffe kampens første scoring.

I det 18 minut blev en tilfældig bold midt på Thisteds banehalvdel sparket langt og højt. Det gav rækkens topscorer Kouassi Dieudonne Yao en frilber fra midterlinjen. Holbæks returløb tvang ham ud i en spids vinkel, men det lykkedes alligevel at sparke bolden ind til 0-1 bag Mikkel Kvist.

Derefter trak Thisted sig tilbage, mens Holbæk havde svært ved at åbne deres kompakte defensiv. Mads Bobjerg Larsen kom til et par fornuftige afslutninger, og en god tur frem af midterforsvareren Hérve Gamys var ved at give en stor chance. Men Holbæk fik ikke scoret, og i stedet var Kouassi Dieudonne Yao tæt på at blive dobbelt målscorer, da han igen fik en friløber fra midten fem minutter før pausen. Denne gang var det et spark forbi bolden af Triston Hall, der gav friløberen, men efter at have runder keeper Kvist, sparkede topscoreren bolden på stolpen.

Anden halvleg blev også med mest boldbesiddelse til Holbæk. De virkede mere direkte i deres spil, men havde stadig svært ved at skabe de store chancer. Og i den anden ende ramte Thisted stolpen på et hovedstød efter et hjørnespark.

Holbæks første store chance kom et kvarter før tid, hvor Mads Bobjrg modtog en høj bold frem på kanten af feltet. han lobbede den over målmanden, men desværre for ham også forbi mål.

Tre minutter før tid satte Mads Bobjerg Larsen sammen med Mikkel Jensen indskiftede Jonas Bengtsson op til en stor chance, men hans afslutning blev blokeret.

I 90. minut kom udligningen så. Jonas Bengtsson kæmpede for at erore en bold i venstre side og fik akkurat sendt en bold frem i blinde. Den opsnappede Mikkel Jensen, som kørte mod baglinjen og fandt Mads Bobjerg Larsen helt fri foran mål, så han let kunne udligne.

Holbæk jagtede i overtiden en ekstra scoring, men måtte nøjes med 1-1.

Sammen med VSK Aarhus' sejr over Næsby betyder det, at Holbæk med to kampe tilbage har et point op til Næsby over nedrykningsstregen. Holbæks målscore er nu et mål bedre end Næsbys.