Fårevejle i røde trøjer var længe om at få gang i målscoringen. Men med tre mål i tillægstiden blev det alligevel til sejr på 4-0 over Greve.

Billedserie: Tre mål i tillægstiden i Fårevejle-sejr

Det var ikke ligefrem en actionspækket første halvleg mellem de to mandskaber. Fårevejle havde et gedigent overtag, men havde svært ved at spille frem til målchancer. Det fortsatte i anden halvleg, hvor hjemmeholdet faktisk skulle være to mand i overtal, inden det lykkedes at score.