Foto: Per Christensen

Holbæk i blå trøjer vandt 4-0 over Amager i den første kamp i U17 Øst 1, som er den højeste sjællandske række.

Billedserie: Talenter dominerede i premieren

På forhånd havde træner-teamet relativt store forventninger, og de blev opfyldt til fulde, da Holbæks bedste U17-mandskab i Drenge Øst søndag middag sæson-debuterede med en overbevisende hjemmesejr på 4-0 over AC Amager Academy, der er en del af en elitesatsning mellem Fremad Amager og B1908.

- Vi er meget begejstrede, fordi drengene viste et aggressivt og fremadrettet udtryk, styrede spillet i første halvleg og turde at spille sig ud af et lidt større tryk efter pausen, lød det fra debuterende cheftræner Simon Erboe Rasmussen oven på rullestarten på eget kunstgræs i Holbæk Sportsby.