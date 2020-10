Se billedserie Der var start og mål i Tølløse, da tredje og sidste afdeling af Demin Cup søndag blev kørt. Foto: Thomas Olsen

Billedserie: Styrt slukkede lokalt håb

Lokalsport Nordvestnyt - 06. oktober 2020 Af Christian Dahl

Der var ikke meget at juble over resultatmæssigt for de lokale ryttere, da Demin Cup søndag blev afgjort med tredje og sidste afdeling med start og mål i Tølløse.

Martin Toft Madsen fra BHS - PL Beton Bornholm vandt løbet ni sekunder foran en gruppe på 14 ryttere.

Den samlede vinder af Demin Cup 2020 blev Team Coloquicks Sebastian Kolze Changizi, som med en tredjeplads forvarede den samlede førsteplads.

Det lokale håb var især knyttet til Nils Bradtberg, men måtte kæmpe sig i mål som den fjerdesidste af de gennemførende ryttere efter et styrt.

- Han styrter efter Nyby-svinger, hvor der var et større styrt, hvor en Herning-rytter brækkede kravebenet. Det så ellers godt ud. Han tog det roligt og satsede på, at Coloquick ville lukke hullerne op til udbryderne, og det skete også, fortæller Henrik Egholm, der er teammanager for Team Eiland Electric Carl Ras.

Holdets to unge ryttere Peter Busk og Andreas Larsen forsøgte begge at kome med i udbrud, men endte med at udgå. Til gengæld fuldførte Malthe Thyssen, men han måtte kæmpe sig igennem, da han havde problemer med baglåret efter at have kørt DM i enkeltstart om lørdagen.

Det var anden gang på tre afdelinger af Demin Cup i år, at vejene omkring Tølløse lagde asfalt til.

Med afslutningen af Demin Cup slutter den første sæson for Team Eiland Electric Carl Ras, men altså uden den hjemmebanesucces, som holdet havde håbet på.

Demin Cup regnes som det mest prestigefyldte løb for de danske A-ryttere på dansk jord. Kun et fåtal af rytterne i Demin Cup har mulighed for at deltage i Danmarks største løb, PostNord Danmark Rundt.