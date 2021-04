Foto: Per Christensen

Billedserie: Storsejr i sidste testkamp

Det sker indimellem, at fodboldkampe ender med tenniscifre.

Allerede i første halvleg begyndte Hundesteds spillere at skændes internt, og bortset fra 20 minutter i anden halvleg, hvor Tuse sjuskede, var Hundested overmatchet på alle parametre.

Det var ved at gå galt allerede i første minut for Hundested, men de slap med skrækken indtil tredje minut, hvor Frederik Ruhr scorede til 1-0.

Tuse spillede fint bolden rundt og kom til mange chancer, mens gæsterne ud over et hovedstød i 89. minut kun kom til langskud. De fleste over mål.