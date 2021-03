HB&I-kasserer Jesper Larsen udlægger teksten ved sidste års generalforsamling i Holbæk Sportsby. Onsdag bliver årets generalforsamling afviklet virtuelt grundet corona-situationen. Foto: Per Christensen

Bestyrelse vælges virtuelt

Lokalsport Nordvestnyt - 02. marts 2021 kl. 10:57 Af Anders Vestergaard Kontakt redaktionen

For første gang i klubbens 120 år skal formand og bestyrelse i Holbæk Bold- & Idrætsforening findes ved hjælp af museklik. Onsdagens generalforsamling - hvor der skal stemmes om alle syv pladser i bestyrelsen - bliver nemlig afviklet elektronisk, så alle deltagere kommer til at sidde hjemme foran egen skærm.

Det skyldes naturligvis forsamlingsforbuddet og uvisheden om, hvornår det igen bliver muligt at samle større menneskemængder. Traditionelt er generalforsamlinger i HB&I sjældent en begivenhed, der kræver meget mere end 50 stole. Så det bliver interessant at se, hvor mange af de omkring 700 stemme-berettigede medlemmer, der bliver fristet af muligheden af at følge med og sætte krydset hjemme fra stuen.

Selve generalforsamlingen og afstemningen bliver varetaget af advokaten Steen Marslew. Advodan Holbæk sørger for en it-ekspert, så alt foregår efter foreskrifterne.

- Der bliver i løbet af tirsdag lagt et link ud på HB&I's hjemmeside. Der kan man tilmelde sig og blive registreret. Man oplyser sit medlemsnummer i klubben og sit cpr-nummer, og så verificerer vi. Det gør vi for at der er højest mulig sikkerhed, siger HB&I-formand Kim Stroustrup.

Formanden fortæller, at der i bestyrelsen har været tvivl om, hvorvidt klubbens mange ældre kan håndtere tilmeldingsprocessen.

- Der er tre slags medlemmer. Den almindelige HB&I'er, HB&I's Venner og forældrene. Og det kan være svært for de ældre medlemmer. Men alternativet er, at vi først får det afholdt en gang i juni, måske, forklarer Stroustrup.

Kim Stroustrup forventer, at medlemmer med godkendt adgang til generalforsamlingen, kan logge sig på via Teams onsdag klokken 18. Generalforsamlingen begynder klokken 19 og håbet er, at ikke alle logger sig på samtidig.