Bestyrelse har fået ekstra travlt

09. juni 2021 Af Anders Vestergaard

Sidste lørdag gik det som de fleste med bankende HB&I-hjerte havde frygtet.

Klubbens flagskib, 2. divisionsholdet, klarede ikke skærene og synker ned i danmarksserien efter nederlaget på hjemmebane til Jammerbugt.

Dermed forsvandt klubbens divisions-status, og mandag stod det også klart af en af klubbens store profiler, Mads Bobjerg Larsen, stopper.

Og som om, det ikke er nok, så kunne HB&I-formand Nicolai Stokholm tirsdag fortælle, at også talent- og sportschef Klaes Egel Rasmussen, den midlertidige cheftræner til og med i lørdags, nu også snart er fortid i Holbæk-klubben. Egel Rasmussen har fået job hos mesterklubben Brøndby, hvor han efter sommerferien skal være ungdoms- og talentudviklingstræner i Brøndby Masterclass, en fællesbetegnelse for talentudviklingen i klubben på vestegnen.

Så nu har Nicolai Stokholm og den øvrige bestyrelse fået ekstra travlt med at skulle finde både en ny cheftræner og en ny talent- og sportschef. Et par tunge roller, der relativt hurtigt skal besættes, inden den nye sæson i danmarksserien starter om et par måneder,

- Det er klart, at nedrykningen ikke var dét, vi havde håbet på. Vi kæmpede til det sidste, men kunne desværre ikke selv afgøre det. Nu er vi rykket ned og står nu og skal se, hvordan vi kan få et nyt set-up på plads. Det har vi fokus på og arbejder hårdt på at få det på plads. Men det var først i lørdags, vi kendte situationen omkring hvilken række vi skal spille i efter sommerferien. Det har selvfølgelig en betydning, så der er ikke indgået aftaler med hverken ny træner eller ny sportschef, siger HB&I's formand, der tiltrådte i marts - og relativt hurtigt sammen med den nye bestyrelse besluttede at skifte den daværende cheftræner Lars Feist ud med Klaes Egel Rasmussen.

- Vi ændrede på vores træner-set-up i håb om at kunne undgå nedrykning, men det lykkedes desværre ikke. Måske var der noget, vi kunne gøre anderledes, men det kan vi ikke bruge til så meget nu, nu handler det om at se fremad, slår Nicolai Stokholm fast.

Med nedrykningen forsvandt også klubbens mulighed for at skrive kontrakter med spillerne, og Stokholm erkender, at det er lidt af et tilbageslag.

- Men igen, det er de vilkår, vi nu kender, og så må vi forsøge at få det bedste ud af dem. Om det betyder, at der er flere spillere, der forlader os denne sommer, det ved jeg ikke på nuværende tidspunkt. HB&I har prøvet at stå her før, så nu gælder det om, at få skabt et så slagkraftigt hold, der vil være i stand til at rykke HB&I tilbage i divisionerne. Om det sker i første hug, det håber vi selvfølgelig på, men ting tager tid, siger Nicolai Stokholm.

I sidste uge lykkedes det Holbæk at løfte sig i forhold til de to ønskede stjerner i DBU's licenssystem, men det var ikke nok til at overhale, de klubber, der lå foran, hvorfor HBI's bedste U17- og U19-hold ikke kommer til at spille i de landsdækkende divisioner efter sommerferien som håbet.

- Men under alle omstændigheder har klubben løftet sig i talentudviklingsarbejdet. I forhold til strategi og planer har vi forbedret os på mange forskellige parametre, men det har andre klubber også, og så nåede vi lige nøjagtigt ikke at komme i betragtning. Men vi fortsætter selvfølgelig med at arbejde hårdt ad den vej, understreger Nicolai Stokholm.

