Berømt vandrepokal kom forbi

Det er en af Europa League's officielle sponsorer, der rejser rundt i Europa med den berømte vandrepokal for at promovere Europa League, der tidligere hed UEFA Cuppen.

- Holbæks assistenttræner Christian Holst har en kammerat i det pågældende firma, som sørgede for at den også kom forbi Holbæk. Og det var godt nok specielt at se navne som Ipswich, Tottenham og Real Madrid på den. Jeg drømte om det som dreng, men jeg har erkendt, at jeg nok ikke kommer til at hæve pokalen, smiler den tidligere førsteholdsspiller og træner i Holbæk, Morten Rutkjær, der er UEFA Pro Licence coach og akademiansvarlig på Holbæk Sports-akademi.