John Axelsen jagter kvalifikation til Challenge Touren. Foto: Kenn Thomsen

Send til din ven. X Artiklen: Axelsen på delt andenplads før finalen i Kerteminde Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Axelsen på delt andenplads før finalen i Kerteminde

Lokalsport Nordvestnyt - 17. september 2021 kl. 11:51 Af John Ringstrøm og Christian Dahl Kontakt redaktionen

John Axelsen fra Tølløse er på en delt andenplads på Ecco Tourens turnering i Kerteminde, Great Northern Challenge.

Dermed ligger lunt i svinget til at forsvare sin sejr i turneringen - og ikke mindst til at sikre sig en stor portion point til ranglisten, hvor han jagter en kvalifikation til næste års Challenge Tour.

Der er 13.450 point til vinderen af turneringen og 8070 til nummer to. Aktuelt er John Axelsen nummer 21 på ranglisten med 10719 point. De 10 bedste kvalificerer sig til Challenge Touren, og Sorø-spilleren John Axelsen har 9444 op til nummer 10, som er Peter Launer Bæk, som også fører turneringen i Kerteminde.

John Axelsen gik første runde i to under par, mens han torsdag klarede anden runde et hak bedre med tre under par.

Ligesom på første runde blev det til fem birdier, men torsdag nøjedes han med to bogeyer, mens han på første runde havde lavet både en bogey og en dobbeltbogey.

Axelsen fra Sorø Golfklub er nu på en samlet andenplads i fem slag under par sammen med Roskildes Andreas Sørensen. De to er to slag efter den førende fra Odense Eventyr, Peter Launer Bæk, der brugte 70 slag og er i samlet syv under par.

Korsør Golfklubs Jacobsen var torsdagens højdespringer, da han kun skulle bruge 68 slag - fire under banens par - på at komme rundt på de 18 huller. Jacobsen leverede fem birdies og kun en enkelt bogey.

- Jeg spiller rigtig godt. Jeg slår mine jernslag de rigtige steder hen og giver mig selv rigtig mange, nemme birdie-puts, siger vestsjællænderen.

Han deler femtepladsen med svenske Alexander Wennstam, der ellers førte turneringen efter onsdagens første runde. Men svenskeren gik en torsdagsrunde i fire slag over par, og nu ligger de begge to i samlet to slag under par.

- Jeg vil gå ud og spille mit eget spil og se, om jeg ikke igen kan give mig nogle gode chancer for birdies og prøve at gribe dem, når jeg får dem, siger Christian Jacobsen.