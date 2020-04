John Axelsen er som første dansker nomineret til Årets collegespiller i USA. Foto: Ray Carlin for UAA Communications

Axelsen nomineret til fornem pris

Lokalsport Nordvestnyt - 02. april 2020 kl. 10:52 Af Christian Dahl Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det er nogle af de helt store navne, John Axelsen fra Tølløse kan gå i fodsporene efter.

Tirsdag blev det offentliggjort, at han er blandt de 10 nominerede til Årets mandlige collegespiller i golf i USA - også kendt som Haskins Award, der uddeles for 50. gang.

Den titel vandt Tiger Woods i 1996, mens Phil Mickelsen vandt den tre gange i træk i 1990, 1991 og 1992. Prisen er blevet uddelt siden 1971, og prisvinderne har samlet vundet 31 majors, over 300 professionelle turneringer og deltaget 42 gange i Ryder Cup.

- Det ville betyde meget at få prisen som den bedste collegespiller. Jeg er også sikker på, at sponsorkontrakterne ville være en smule større, hvis det var tilfældet, at jeg gik hen og vandt. Men jeg regner bestemt ikke med at vinde. Jeg er desværre en smule fra at kunne tage førstepladsen, siger John Axelsen.

Han er den første dansker nogensinde, der er nomineret til prisen. Og det er sidste chance for ham, da han netop har afsluttet sit sidste år som collegespiller og bliver professionel til sommer. Han har spillet for Florida Gators, og hans holdkammerat Ricky Castillo er også blandt de 10 nominerede.

Kun en gang tidligere har en spiller fra Florida vundet prisen. Det var i 1976, da Phil Hancock modtog prisen.

- Jeg er virkelig taknemmelig over at være blandt de nominerede. Jeg ved, at det er Ricky og mig, der er nomineret, men det er i virkeligheden en holdpræstation. Elitemiljøet betyder alt, siger John Axelsen ifølge Florida Gators hjemmeside.

Ud over æren får vinderen en invitation til at spille turneringen 2020 Military Tribute på Greenbrier.

Den endelige vinder bliver udpeget efter en afstemning blandt golfspillere, -trænere og -journalister. Den regner John Axelsen altså ikke med at vinde, men alene nomineringen er stor for ham.

- Jeg er generelt set meget beæret over at blive nomineret. Det er et stort skulderklap for alt det arbejde, der er blevet lagt i mit spil, siger John Axelsen.