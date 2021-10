John Axelsen er på førstepladsen på Ecco Tourens sæsonfinale efter en runde fire under par torsdag. Foto: Kim Rasmussen

Send til din ven. X Artiklen: Axelsen med kurs mod Challenge Touren Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Axelsen med kurs mod Challenge Touren

Lokalsport Nordvestnyt - 21. oktober 2021 kl. 19:32 Af Christian Dahl Kontakt redaktionen

John Axelsen fra Tølløse er snublende nær en plads på Challenge Touren.

Læs også: John Axelsen er lige uden for top 10

Inden sidstedagen på Ecco Tourens sæsonfinale i Ledreborg ligger han på førstepladsen. Holder han den placering er han sikker på at rykke frem blandt de 10 bedste på ranglisten Road to Europe. Ranglisten bliver gjort op efter sæsonfinalen, og netop de 10 bedste kvalificerer sig til Challenge Touren.

Efter første runde var John Axelsen kun nummer 11 i Ledreborg med fire over par. Men efter anden runde er han på en delt førsteplads i samlet par. Ingen har altså formået samlet at gå under banens par.

Det hører dog med til historien, at torsdagens runde var afbrudt i godt fire timer på grund af regn. Derfor har ikke alle spillet færdig på anden runde, så der kan ske forskydninger i toppen. Fredag 08.30 starter de fem hold, som ikke har spillet færdig, på hul 15, 16, 17 og 18, mens tredje runde begynder samtidig, hvor alle begynder på hul et. John Axelsen slår ud klokken 09.10. Dermed kommer førerbolden noget utraditionelt til at have fem bolde efter sig.

En af dem, der ikke har spillet færdig, er svenske Sebastian Petersen, som deler førstepladsen med John Axelsen. Han mangler at spille to huller på første runde. Derfor kommer de to heller ikke til at spille førerbold sammen. Alle øvrige spillere er mindst to slag dårligere end John Axelsen inden fredagens huller.

På torsdagens runde leverede John Axelsen hele syv birdier, men noterede også tre bogeyer. Dermed gik han runden i fire under par. Det er den bedste score på anden runde, og kun Sebastian Petersen har en realistisk chance for at gøre det lige så godt som Axelsen. Det kræver to birdier på to huller af svenskeren.

Inden sæsonfinalens point er det danske Jeppe Kristian Andersen, der ligger til at tage den 10. og sidste plads på Challenge Touren med 20834 point. John Axelsen er med 19045 point 1789 point efter, og imellem de to ligger Sebastian Petersen med 20407 point.

Der er 6000 point til vinderen, 3600 point til nummer to, 2700 til nummer tre og faldende ned til 420 point til nummer 20. Jeppe Kristian andersen er på en delt 23. plads inden fredagens huller.