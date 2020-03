John Axelsen har arbejdet målrettet på blandt andet at putte bedre. Derfor tror han, at han kunne have forbedret sin syvendeplads, hvis collegeturneringen i USA var blevet spillet færdig. Foto: Ray Carlin/RayCarlin - UAA Communications

Axelsen havde udset sig mere

Lokalsport Nordvestnyt - 31. marts 2020

John Axelsen fra Tølløse vender tilbage til Danmark for at blive professionel golfspiller til sommer.

Han slutter college-karrieren i USA med en syvendeplads, efter turneringen er stoppet med tre turneringer tilbage af hensyn til corona-smitten. Og det huer ikke den ambitiøse golfspiller fra Sorø Golfklub, at han ikke fik lov at spille turneringen færdig.

- Det er rigtig ærgerligt. Mit spil er på vej i en rigtig god retning. Jeg er ikke i tvivl om, at jeg var endt bedre, hvis turneringen var fortsat, fortæller John Axelsen.

Han fortæller, at han har arbejdet målrettet med at forbedre aspekter i sit spil, og det har givet pote på kortere tid end forventet.

- Ofte når man gør ting, så rykker det sig ikke rigtigt. Det er en lang proces, og ofte får man ikke belønningen med det samme. Det er en lang proces, men det her er gået hurtigt, fortæller John Axelsen.

Og det lover godt for fremtiden.

Skidt putte-arbejde - Jeg har arbejdet på min putning og på teknikken i det lange spil. Plus jeg har holdt chipning, bunkerslag og wedgeslag ved lige. Jeg har virkelig kæmpet meget med min putting. Jeg har nok mistet to slag per runde på putning, og det er virkelig, virkelig skidt. Men vi satte os ned mig og min træner og lagde en plan, og jeg har så arbejdet på at blive bedre, Derfor går det den rigtige vej, og det er virkelig positivt, siger John Axelsen.

Den gode form havde altså sendt ham op på den samlede syvendeplads blandt collegespillerne i USA. Og med de tre vigtigste turneringer havde alle i top 10 chancen for den samlede sejr. Derfor ærgrer aflysningen John Axelsen, men han kigger også frem mod at blive professionel efter dette forår.

- Jeg har jo godt vidst, at jeg bliver professionel. Når du er pro, så enten leverer du, eller også gør du ikke. Så er det lige meget, om man er kommet i top tre i college, siger John Axelsen. '

Bliver foreløbigt i USA Men starten som professionel kan også blive påvirket af coronaen. Indtil videre har John Axelsen valgt at blive i Florida.

- Alle mine roommates er her også stadig. Jeg bor sammen med fire andre atleter. Der er ikke noget at tage hjem til, så det er fint nok at være her med mine roommates. Mange af dem, der bliver, er bange for enten at være smittet eller at blive det i lufthavnen og så give det til dem derhjemme. Nu har vi valgt at blive, og når alle er her, så er det fint, siger John Axelsen.

Han fortæller, at alt efterhånden er lukket ned, og han roser amerikanerne for at tage det alvorligt.

- Folk respekterer det mere, end jeg havde forventet. Den amerikanske kultur er lidt »fuck det, jeg gør det alligevel. Det skal de ikke bestemme«. Men folk har virkelig gjort, som de bliver anbefalet, siger John Axelsen.

Selv om der er helt lukket, er det dog lykkedes for ham at få trænet en smule.

- Jeg har haft mulighed for at snige mig over på golfbanen og slå nogle slag. Banen er lukket, og folk holder sig væk, fortæller John Axelsen.

Usikker start som professionel Til gengæld ved han ikke, hvordan hans start på den professionelle tilværelse bliver.

- Inden alt det her var planen at spille på challengetouren og ECCO-tour, men jeg ved simpelthen ikke, hvornår vi kommer i gang. Måske bliver det først til Q-school, hvis den overhovedet bliver spillet i år, siger John Axelsen.