Sidste sommer vandt John Axelsen på Great Northern. I år er præmiesummen væsentligt forøget, så en gentagelse af sejren vil være vigtig for Sorø-spillerens bestræbelser på at kvalificere sig til Challenge Touren. Foto: Ecco Tour

Axelsen har snor i toppen

Den professionelle spiller fra Sorø Golfklub indledte Ecco Tour-turneringen med en runde i 70 slag, to slag under banens par, og placerede sig dermed på en delt niendeplads.

John Axelsen kunne dog have ligget lunere i svinget efter første runde. Med fem birdier og en enkelt bogey lå han til at komme hjem i fire under par, hvilket ville have givet en delt tredjeplads med Jonathan Gøth-Rasmussen, Andreas Hillersborg Sørensen samt de to svenskere Erik Jonasson og Martin Eriksson. Men hul 16 blev dyrt for John Axelsen.