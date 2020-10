John Axelsen har sikret sig sit kort til Ecco Touren 2021, men han satser også på at spille en del på Challenge Touren.

Axelsen fik sin tour-kategori

Det kan godt være, at John Axelsen fra Sorø Golfklub får brug for wildcards i næste sæson, men det bliver næppe til Ecco Touren og resten af Nordic Golf League.

- Som jeg har forstået det, får jeg en plads i de turneringer, jeg har brug for i første halvdel af 2021, og undervejs kan man så spille sig til de pladser, man skal bruge i resten af sæsonen. Og med de resultater jeg har fra i år, bliver det ikke noget problem, siger John Axelsen.

- Jeg har fået en del wildcards i denne sæson, men nu kan de bruge dem til nogle andre. For eksempel dem, som kommer hjem fra college til sommer, siger han.

John Axelsen sluttede seks slag under par efter to runder i Greve, og især onsdagens runde i -5 var han glad for.