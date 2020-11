John Axelsen har kurs mod topplaceringerne inden de to finalerunder i Andalucia Challenge de Cádiz. Foto: Eccotour.org

Axelsen et slag fra top 10

Lokalsport Nordvestnyt - 13. november 2020 kl. 11:07 Af John Ringstrøm og Christian Dahl Kontakt redaktionen

For anden gang i træk lykkedes det Sorø Golfklubs John Axelsen at klare cuttet i én novembers Challenge Tour-turneringer i Spanien.

I Andalucía Challenge de Cádiz er Axelsen faktisk bedste, danske bud på en topplacering, da han gik anden runde i 69 slag efter seks birdies og tre bogeys.

Med fire birdier på de første ni huller så John Axelsen ud til at brænde banen af, selv om en enkelt bogey gjorde, at han kun var tre under par på dagen før de sidste ni huller.

En birdie på hul 11, som han lavede bogey på i første runde, gjorde dagen lysere. Og selv om han lavede en bogey på hul 14, var det en forbedring i forhold til første runde, hvor han lavede dobbelt bogey på hullet.

En birdie på hul 16 gjorde, at John Axelsen lå til at lægge sig i top 10, men på 18. hul kiksede det for den 22-årige spiller fra Tølløse, da han brugte fire slag på par tre-hullet.

Det var dog stadig fire slag bedre end førstedagen, og det gjorde, at han avancerede til en delt 16. plads i samlet to slag under par.

Axelsen er kun et slag fra top-10 og fem slag fra førstepladsen, der indehaves af irske Niall Kearney og Spaniens egen Jacobo Pastor, som er den eneste spiller i feltet med to runder i 60'erne.

Niklas Nørgaard Møller har også en chance for at indhente de førende med en foreløbig 21. plads i et slag under par samlet.

Martin Leth Simonsen er også med på en delt 33.-plads, mens Martin Ovesen lige nøjagtig fik slæbt sig med til finalerne i samlet fire slag over par på banen i Iberostar Real de Golf Club Novo.

På fredagens tredje runde skal John Axelsen gå banen rundt sammen med Niklas Nørgaard Møller og spanske Alvaro Muller.

