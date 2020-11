Axelsen er nummer 38 i Spanien

Dermed er han syv slag efter den førende irer Niall Kearney, der gik første runde i seks under par, mens John Axelsen gik runden i en over par.

Spillerne brugte i gennemsnit 4,21 slag på på 14, der er et par fire hul, mens John Axelsen måtte bruge seks slag på at få kuglen i hul på hullet. Der var dog tre spillere ud over John Axelsen, der lavede dobbelt bogey på hul 14, mens kun syv spillere formåede at lave en birdie på hullet.