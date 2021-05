Cheftræner Klaes Egel Rasmussen håber, at Holbæk kan sætte to gode halvlege sammen mod Thisted. Foto: Mie Neel

At sætte to gode halvlege sammen

Lokalsport Nordvestnyt - 23. maj 2021 kl. 13:00 Af Anders Vestergaard Kontakt redaktionen

Som i toppen af den danske superliga, er der spænding til bristepunktet i bunden af fodboldens 2. division, hvor Holbæk kæmper med næb og klør for at undgå en mere eller mindre skræmmende nedrykning til danmarksserien.

23 kampe er spillet, tre er der tilbage, og med 24 point har Holbæk to point op til Næsby over nedrykningsstregen, inden holdet mandag, 2. pinsedag, får besøg af Thisted fra toppen af tabellen.

Og Holbæks afløsende cheftræner Klaes Egel Rasmussen, der oprindeligt også er talent- og sportschef, erkender, at det er en speciel tid, hvor det kan være svært at planlægge. Og hvor for eksempel spørgsmålet om, hvem der skal afløse ham, når sæsonen er overstået, trænger sig på - men endnu ikke er besvaret.

- Det er lidt specielt. Vi spiller på tredje niveau, håber på at komme til at spille på fjerde, men risikerer at skulle spille på femte niveau, lyder cheftrænerens meget sigende situations-rapport.

- Vi har aftalt, at vi skal holde nedrykningsstregen inden for en runde. Og det er det, vi jagter i hver eneste kamp, og jeg synes, at spillerne og vores planer er gode nok, siger Holbæk-træneren, som har kigget tilbage på de i alt 12 halvlege, som Holbæk har spillet siden han overtog cheftrænerposten efter Lars Feist.

- Vi har vundet seks halvlege, spillet to uafgjorte og tabt fire. Det er måske en lidt søgt succes, men det fortæller meget godt, at vi kan være med i kampene. Det handler bare om at kunne sætte to gode halvlege sammen, og det er det, vi kæmper for hver gang, understreger træneren.

I seneste runde spillede Holbæk en fremragende første halvleg og førte 1-0 ved pausen i hjemmekampen mod Middelfart men kunne så ikke holde kadencen i anden halvleg og tabte med 1-2.

I dén kamp var Jeppe Illum ude med karantæne, og det er han også mod Thisted, der ligger på tredjepladsen men uden muligheder for at nå helt til tops.

Klaes Egel kalder Thisted for et hold med klare aftaler, der kommer med en masse fysik og er duel-stærke.

- Det bliver som i de øvrige kampe en tæt en af slagsen, og vi håber bare at kunne sætte tingene godt sammen, så tingene tipper over til vores fordel, siger Holbæks træner, som med beklagelse må konstatere, at Mathias Larsen, der mod Middelfart var med i start-11'eren for første gang efter en længerevarende skade, nu igen er tvivlsom.

Mandagens kamp mod Thisted starter i Holbæk Sportsby klokken 13.30.