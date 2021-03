Den tidligere divisionsspiller i Holbæk og Svebølle, Mohammed Asrihi, er ny cheftræner for Holbæks bedste U19-mandskab. Foto: Anders Vestergaard

Asrihi er ny U19-træner

Lokalsport Nordvestnyt - 09. marts 2021 kl. 12:30 Af Anders Vestergaard

Når man er lærerstuderende - først i Holbæk og siden på Campus Roskilde - fordi man grundlæggende synes at undervisning af børn og unge er »vildt motiverende«, lå det lige til højrebenet at bruge tredje års praktikperiode på Holbæk Sportscollege.

På Stenhus Fodboldakademi blev han budt velkommen af træner Morten Rutkjær, tog del i undervisningen i samfundsfag og var med til at styre træningspas på banen.

Og på den måde blev der sået et trænerfrø i den nu 29-årige tidligere divisionsspiller i Holbæk og Svebølle, Mohammed Asrihi, der i sidste uge for første gang var i sving som cheftræner for Holbæks bedste U19-spillere.

- Det har altid været i tankerne. Jeg var i praktik på sportscollege, mens jeg spillede i Holbæk. Det var fascinerende og et fedt miljø. Og ved træningsstarten kunne jeg genkende nogle af de drenge fra dengang, der nu er blevet unge mænd, smiler Mohammed Asrihi, der bor sammen med sin kone og snart treårige datter i Valby og underviser på sjette år i dansk, idræt og samfundsfag på Brønshøj Skole.

Der var rigtig mange mål i Asrihis første fodboldstøvler i Kalundborg og Raklev, og det store angrebstalent fortsatte målproduktionen i Holbæk, hvor han i U17-divisionen var sit holds topscorer.

Allerede som 16-årig fik han debut på førsteholdet i Holbæk, og det blev også til et ophold i Farum hos FC Nordsjælland, hvor han var topscorer i U19-ligaen, inden han i et par sæsoner spillede i Svebølle.

I alt 200 divisionskampe blev det til for Mohammed Asrihi, inden han allerede som 25-årig valgte at stoppe med elitefodbold efter sæsonen i 2016.

- Jeg følte, at jeg havde prøvet meget. Jeg havde spillet på udvalgte hold og var også en del af bruttotruppen på U16-landsholdet. Det var blevet tid til at prøve noget helt andet, og jobbet fyldte også mere, fortæller Asrihi, der også nåede at være til prøvetræning i den franske storklub Lille.

Siden har han spillet lidt hyggebold hos Fremad Amager, indendørs vinterbold sammen med vennerne og i en halvsæson hjulpet Holbæk United i serie 1.

Siden han stoppede i Holbæk, har han vidst, at han ville vende tilbage til klubben i en eller anden rolle, og det blev altså i sit første job som cheftræner.

- Jeg har fulgt med sideløbende i Holbæk, og jeg kendte i forvejen talent- og sportschef Klaes Egel Rasmussen og head of coach for U13-15-årgangene Martin Nissen, som jeg har gået på seminariet med. Så vi havde snakket om muligheden, og den kom, da Danijel Djekic meget flot blev forfremmet til assistentræner for førsteholdet. Og så var jeg blandt navnene som hans afløser, siger Mohammed Asrihi, der meget snart skal i gang med en egentlig træneruddannelse.

- Jeg ser frem til at blive en del af klubbens trænerteam og vil bruge min erfaring som spiller og kompetencer fra mit job. Jeg glæder mig til at lære en masse og suge til mig fra klubbens mange dygtige trænere, siger Mohammed Asrihi.

Han betegner sin trup som sulten med stort potientiale og med stor lyst til at lære.

Slet ikke så tosset for Holbæks nye uprøvede cheftræner.