Asnæs var omstillingsparat

- Vi vidste godt før kampen, at vi i Tune skulle møde et hold, der var stærke på bolden. Vi aftalte, at vi skulle være på mentalt. Vi skulle spille med hjertet, og vi skulle gå til den i duellerne. Tune var bedre end os med bolden, men vi var stærke defensivt og holdt dem fra at komme til noget i åbent spil. Jeg er mega stolt af drengene, og jeg er sindssygt glad for, at vi for første gang i sæsonen spiller 90 minutter uden at indkassere et mål. Det er specielt imponerende, at vi holder rent bur mod et hold som Tune, der er så stærke offensivt. Lige nu har vi 10 point med tre kampe tilbage af efterårssæsonen. Vi går efter at slutte efteråret med minimum 15 point, men vi ved godt, at det kan blive svært, lød det fra Asnæs-træner Christian Mainz Møller efter kampen.