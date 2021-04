Foto: Mik. Foto: Foto: Christian Mikkelsen (Mik)

Asnæs trækker førstehold efter spillerflugt

Lokalsport Nordvestnyt - 07. april 2021 kl. 11:04 Af Christian Dahl

- Der skal være nogle spillere, for at man kan sætte et hold.

Sådan konstaterer formanden for Asnæs Boldklub Peter Stenbring, efter klubben har været nødt til at trække førsteholdet fra serie 2 i fodbold.

Normalt skal et hold trække sit lavest rangerede hold, men DBU Sjælland har tidligere dispenseret for den regel, og det samme er sket for Asnæs, der nu står tilbage med et enkelt senior-hold, som skal spille i serie 4.

Peter Stenbring havde clearet den del med DBU Sjælland, før han indkaldte til spillermøde. Og de tilbageværende spillere er næsten alle under 18 år, og nærmest alle førsteholdsspillerne er forsvundet. Derfor var der enighed om at trække førsteholdet og spille i serie 4.

- Det ville være synd for de unge spillere, det ville være synd for klubben, det ville være synd for holdet, og det ville være synd for modstanderne, hvis de skulle spille serie 2. Derfor valgte vi at trække serie 2-holdet. Desværre. For det er ikke med min gode vilje, fortæller Peter Stenbring.

Han mener til gengæld ikke, at holdtrækningen i det store billede kommer til at svække klubben, da ungdomsafdelingen ikke er berørt, og de vigtigste sponsorer har valgt at blive.

De tidligere trænere for Asnæs første- og andethold meddelte til nytår, at de stoppede. I stedet fik klubben fat i Henrik Lomholt, der har været træner i Tuse Næs og tidligere hjulpet Asnæs i en knibe.

Men fem-seks spillere meddelte, at de i forvejen havde tænkt sig at skifte klub og kun var blevet på grund af den tidligere træner.

På et spillermøde mødte 14-15 spillere ud af 20 op og nikkede ja til at spille i klubben, men til træningerne er der kun dukket mellem 7 og 14 spillere op.

Asnæs har således måttet se 10 spillere skifte til Fårevejle, Tuse, Nykøbing, TFC Odsherred og den nystartede BK Trundholm.