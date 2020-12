Christian Lundsteen, her sammen med den tidligere Holbæk-træner Peter Ebbe Tønder, kan være på vej til Ishøj. Foto: Kenn Thomsen

Aslan hiver gamle kendinge til Ishøj

Ishøj med holbækkeren Erdogan Aslan som cheftræner overvintrer på andenpladsen i danmarksserien og har et erklæret mål om at rykke op i 2. division.

Butt har været to et halvt år hos amagerkanerne, og før det var han i en halvsæson i Greve i foråret 2018. Hentet til fra Herlev, hvor han også kun var i et halvt år.