Artige overraskelser i pokalturneringens første runde

Lokalsport Nordvestnyt - 27. april 2021 kl. 22:55 Af Brian Jensen

Det lykkedes for et par af de nordvestsjællandske serie 5-klubber at overraske i første runde af pokalturneringen i fodbold, da de stod over for hold fra serie 4.

I Tuse lykkedes det for serie 5-holdet Boldklubben Bæk City at besejre gæsterne fra serie 4, Nykøbing IF, med 3-1. Samme række-forskel var der på Ugerløse IF fra serie 5, der på hjemmebanen vandt med 5-3 efter straffespark over topholdet i serie 4, Tuse Næs. Endelig lykkedes det for Mørkøv fra serie 3 at skaffe sig adgang til anden runde, med en sejr på 6-4 over CFK fra serie 4.

Bæk City bragte sig foran mod Nykøbing IF på straffespark, sat ind af Sükrü Özgen. Nykøbings Tobias Philipsen udlignede, inden Batuhan Gercek sørgede for pausestillingen 2-1. I anden halvleg scorede Mohammed Kara kampens sidste mål.

Ugerløse og Tuse Næs spillede 1-1 i den ordinære spilletid - Andreas Nielsen scorede for Ugerløse og Nicolai Truesen udlignede. Ugerløse vandt den efterfølgende straffesparkskonkurrence med 4-2.

I Hedehusene måtte CFK og Mørkøv selv dømme opgøret, da der ikke var nogen dommer til stede, og det gav et målrigt opgør. Alexander Jedig Jensen reducerede til stillingen 2-1 i første halvleg. Efter pausen udlignede Huynh Pham, inden hjemmeholdet med to scoringer gjorde det til 4-2.

Et systemskifte fik Mørkøv tilbage på sporet, og efter at Dennis Jensen havde reduceret til 4-3 scorede gæsterne tre mål i løbet af ni minutter. Dem stod Casper Vinter Gyldenvang, Huynh Pham og Jakob Sommer for.