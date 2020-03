På baggrund af det seneste års præstationer er Holbæk Svømmeklubs 17-årige David Arneskov udtaget til sommerens junior-EM. Foto: Jesper Nielsen | www.sttfoto.dk/www.sttfoto.dk

Send til din ven. X Artiklen: Arneskov udtaget til junior-EM Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Arneskov udtaget til junior-EM

Lokalsport Nordvestnyt - 21. marts 2020 kl. 07:00 Af Anders Vestergaard Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Mens svømmebassinerne står ubesøgte og blanke hen på grund af frygten for virus-smitte, dukkede der en god nyhed op på mobiltelefonen til Holbæk Svømmeklubs David Arneskov forleden.

I mailen fra Dansk Svømmeunions sportschef Lars Green Back, kunne Holbæk-svømmeren læse, at han var blevet udtaget til sommerens junior-EM, der efter planen skal afvikles i skotske Aberdeen.

Og udtagelsen er kommet i hus på en lidt atypisk måde. Efter den oprindelige plan ville juniorsvømmerne få mulighed for at kvalificere sig til EM ved Danish Open, som skulle have været afviklet i næste weekend.

Men som al anden sport er stævnet aflyst på grund af faren for coronasmitte.

Og på den baggrund har den danske svønmmeunion i stedet besluttet at udtage svømmerne på baggrund af deres præstationer fra sommeren 2019 og frem til midt i marts. Svømmere, der har leveret en præstation inden for én procent af kravtiden har fået en EM-plads. Og med en afvigelse på præcis en procent i forhold til kravtiden i 400 meter medley, nåede David Arneskov akkurat med i det fine selskab.

- Det er det hidtil største, jeg har oplevet som svømmer, og jeg fik lige sneget mig med, lyder det med en glad stemme fra 17-årige Arneskov, der i slutningen af sidste år svømmede de 400 meter medley i tiden 4.36.06 minutter.

Den Team Danmark-støttede elev i 2.g på Stenhus Gymnasium, bor i Holbæk og har fra barnsben været medlem af Holbæk Svømmeklub. Og 400 meter medley har altid været hans favoritdisciplin.

- Jeg har altid ment, at én stilart var kedelig, og jeg kunne godt li' at skifte, og så blev det naturligt for mig at svømme medley, fortæller David Arneskov, der i december vandt sølv ved de nordiske juniormesterskaber.

Arneskov erkender, at han havde forestrukket at svømme sig til EM-kvalifikationen ved Danish Open, som det ellers var planlagt.

- Det blev jo ikke gjort helt som det plejer, og måske er det heller ikke helt fair over for andre, der havde set frem til at skulle præstere i netop dét stævne. Men jeg tror, jeg kunne have klaret kravet alligevel, siger David Arneskov, der træner mellem 22 og 25 timer om ugen.

Og siden han første gang hoppede i det lille 25-meter-bassin i den tidligere svømmehal på Vandtårnsvej i Holbæk, har en sportslig ambition spiret - og nu fået lidt ny næring.

- Jeg har altid drømt om at komme med til OL. Det har altid været mit store mål, siger David Arneskov.

For Holbæk Svømmeklubs træner Michael Hinke, har Arneskov altid været et solidt talent, og cheftræneren havde en fornemmelse af, at en EM-kvalifikation var på vej, selv om det altså ikke blev på den almindelige facon.

- Det er en stor ting for klubben, og det er meget længe siden at en svømmer af egen avl har kvalificeret sig til EM. For David er det kæmpestort. Han har trænet 400 meter medley målrettet i et års tid, og på det seneste har alt peget i retning af, at han kunne komme under kravet, siger Michael Hinge om svømmetalentet.

Hinge har på grund af lukningen af svømmefaciliteterne i Holbæk Sportsby ikke kunnet tilbyde den sædvanlige vandtræning, og så er svømmerne blevet sendt hjem med et træningsprogram, hvor daglige gåture og en løbetur hver anden dag, plus noget styrketræning med for eksempel en tung rygsæk, står på programmet.

- Der er også nogle, der har foreslået en tur i fjorden, men det giver ingen mening med de temperaturer. Nu gælder det bare om at holde sig positiv i hovedet og se frem til, at vi igen kan få lov til at svømme, siger Holbæk Svømmeklubs cheftræner..