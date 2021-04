Arneskov toppede med medalje

16-årige Elias Noe, der er kommet til Holbæk-klubben fra Dragsholm Svømme Klub, havde sat næsen op efter at komme under EM-kravet i 200 meter butterfly, men trods en fjerdeplads i A-finale var han et godt stykke fra.

Til gengæld indfriede den to år ældre David Arneskov alle forventningerne, da han tirsdag sluttede sit Danish Open med at sætte personlig rekord og svømme sig på podiet med en bronzemedalje i 400 meter medley i 4.31.80 minutter.

- Det var lidt tungt at komme i gang. Og det har nok noget at gøre med træningsplanlægningen. Svømmerne har jo været på en slags meget lang træningslejr på fire-fem måneder i svømmehallen uden muligheden for at komme til stævner og prøve tingene af.