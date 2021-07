FC Kalundborg - her i en pokalkamp mod Jyllinge - har store ambitioner. En række argentinere skal hjælpe holdet på rette vej. Foto: Brian Jensen

Argentinere skal løfte FC Kalundborg

17. juli 2021

Egentlig blev klubben dannet i ærgrelse over, at Kalundborg GB hele tiden rykkede ned.

Næste sæson skal FC Kalundborg, der så dagens lys i 2019 spille lokalopgør mod Kalundborg GB i serie 3, og klubben har masser af ambitioner.

- Klubben arbejder på en 15 års-plan, og den arbejder vi på at opfylde. Så må vi se, hvor langt vi når, lyder det fra initiativtager og træner Søren Hansen.

Han vil ikke fortælle, hvad slutmålet er efter de 15 år, men han lægger ikke skjul på at målet for den kommende sæson i serie 3 er at rykke op i serie 2.

Dermed lægger han nu ambitionerne i FC Kalundborg, selv om han har en fortid i byens historisk set bedste klub, Kalundborg GB.

- Oprindeligt kom det af, at jeg var træt af at se Kalundborg GB rykke ned. Jeg kom med en masse ideer og spurgte: Skal vi ikke gøre sådan, Skal vi ikke gøre sådan? Men bestyreslen skulle lige tænke over det, og så skete der ikke rigtigt noget. Det blev jeg træt af, og så tænmkte jeg, at så prøver jeg bare selv. Hvis jeg er utilfreds med Kalundborg GB's måde at gøre tingene på, så må jeg tage skeen i den anden hånd, siger Søren Hansen.

Argentinsk forbindelse

Han fik en del gamle KGB-spillere med på ideen og har bygget holdet op om blandt andre Mathias Thomsen, Rasmus Nielsen, George Omitta, Sonni Jensen og Sean Karalic. Men holdet henter også spillere i Sydamerika.

- Vi har et par argentinere på holdet, og fodboldsituationen i Argentina er meget dårlig, så vi inviterer nogle herop, fortæller Søren Hansen.

Tanken er, at spillerne skal bruge FC Kalundborg som springbræt til at komme på kontrakt i Europæsike klubber.

- Det går meget dårligt i Argentina. Selv klubber som River Plate har det svært efter coronaen. Helt op i øverste række spiller de uden kontraktspillere. Men 80 procent af befolkningen i Argentina er af europæisk oprindelse, og derfor kan de få et europæsik pas. Nogle af de argentinere, vi har på holdet, er helt inde i reglerne, og de hjælper argentinerne hertil. Det er nemmere for dem at komme til Italien eller Tyskland fra Kalundborg, end det er fra Argentina, forklarer Søren Hansen.

Hård start

FC Kalundborg får dog en noget hård start på den kommende sæson Sammen med Svebølle er de det eneste nordvestsjællandske hold, der har klaret sig igennem den sjællandske kvalifikation til årets pokalturnering. Her venter AB fra 2. division i første runde i en kamp, der ligger inden turneringsstarten i serie 3. Og det havde holdet glemt at tage højde for i planlægningen.

- Vi knår kun to-tre træningspas, inden vi skal møde AB. Det bliver noget af en mundfuld. Vi må håbe, de undervurderer os, siger Søren Hansen.